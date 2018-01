Explosão mata 37 pessoas em mina de carvão na China Autoridades chinesas interditaram todas as minas de carvão da cidade de Datong, na província de Shanxi, e detiveram dois fiscais de segurança depois de uma explosão de gás ter causado a morte de 37 mineiros e deixado outros cinco desaparecidos, informou a agência de notícias Nova China. O acidente foi o mais recente de um setor que ganhou a reputação de ser o mais letal do país, apesar das promessas governamentais de aumentar a segurança. Equipes de resgate recuperaram mais de 20 corpos da mina de Xingergou, nos arredores de Datong. Outras 13 pessoas foram encontradas com vida e levados a hospitais próximos, mas morreram mais tarde. A Nova China, depois, ampliou o número total de mortos para 37, sem fornecer maiores detalhes, e informou que são "mínimas" as chances de haver sobreviventes entre os desaparecidos.