Explosão mata 4 membros do Hamas Um carro foi detonado ontem em frente do escritório do Hamas na Cidade de Gaza, matando quatro membros do grupo islâmico. O Hamas havia acusado os israelenses, mas depois recuou e disse estar investigando o atatentado. Israel libertou ontem na Faixa de Gaza 29 presos palestinos, num gesto de apoio ao governo do Fatah.