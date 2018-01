Explosão mata 44 pessoas no Japão Pelo menos 44 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na madrugada de sábado (horário local), em Tóquio, após uma explosão e um incêndio que arrasaram um prédio de quatro andares que abrigava vários restaurantes, bares e casas de jogo. Segundo a polícia, o número de mortos deve aumentar, já que várias pessoas estão gravemente feridas. A causa da explosão ainda está sendo investigada, mas testemunhas disseram que poderia estar relacionada a um vazamento de gás. A polícia informou que a explosão, ocorrida no agitado distrito de Kabukicho, abriu um buraco de 1,5 metro em uma das paredes do prédio, destruindo os terceiro e quarto andares. No momento da explosão a área estava repleta de pessoas que começavam a desfrutar o fim de semana em uma das áreas de lazer mais populares da capital. Testemunhas disseram que várias pessoas saíram correndo do prédio, mas muitas tiveram de ser resgatadas pelos bombeiros, que usaram escadas mecânicas para tirá-las do teto. Segundo a imprensa japonesa, três homens teriam pulado do prédio. Ainda de acordo com a imprensa, a explosão teria ocorrido quando um funcionário de um estabelecimento que oferece o popular jogo asiático mahjong abriu a porta do salão de jogos, no terceiro andar do prédio. A maioria dos feridos, que foram levados para 15 hospitais da área, sofreu queimaduras, mas alguns se feriram ao tentar escapar das chamas.