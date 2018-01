Explosão mata 48 mineiros no sul da China Um vazamento de gás dentro de uma mina de carvão no sul da China causou uma explosão que resultou em 48 mineiros mortos e dois feridos, informou a agência de notícias Nova China. A explosão ocorreu por volta do meio-dia local na mina de carvão de Jianxin, na província de Jiangxi, informou a Nova China por meio de um breve despacho. Todos os 48 corpos foram recuperados, informou. Ainda não se sabe exatamente quantos mineiros trabalhavam no momento da explosão. A causa da explosão está sendo investigada, prosseguiu a Nova China.