Explosão mata 5 agentes de segurança no Afeganistão

Pelo menos cinco membros das forças de segurança afegãs morreram nesta terça-feira, 26, após a explosão de uma bomba na passagem do veículo em que viajavam, na província de Khost, no leste do país. A explosão, causada por uma bomba acionada por controle remoto, ocorreu esta manhã, no distrito de Sabri, no momento em que as vítimas se dirigiam à capital regional Gardez. A província de Khost, na fronteira com o Paquistão, é uma das mais conflituosas do país.