Explosão mata 5 e fere dezenas de pessoas no Afeganistão A explosão de uma bomba em Herat, no oeste do Afeganistão, matou cinco pessoas e feriu outras 29, fazendo crescer a preocupação com a segurança do país dois dias após terem sido marcadas para outubro suas primeiras eleições livres. O líder afegão Hamid Karzai acusou os inimigos da paz e da democracia pela ação, que ocorreu no momento em que funcionários das Nações Unidas e do governo assistiam a uma cerimônia para o desarmamento de milicianos na cidade. A polícia de Herat disse ter detido um suspeito. Mas não ficou claro quem pode estar por trás dessa última tentativa de tumultuar os preparativos para as eleições presidenciais que, segundo as autoridades anunciaram na última sexta-feira, foram marcadas para 9 de outubro. O chefe de polícia Ziauddin Mahmoudi disse que a bomba-relógio estava escondida num cesto de lixo perto de um prédio que abriga lojas no andar térreo e uma delegacia de polícia no andar superior. Funcionários disseram que um menino de 12 anos está entre as vítimas fatais do atentado. Entre os 29 feridos, está um policial. Dezenas de feridos foram levados a um hospital da cidade entre eles quatro crianças. Seis dos feridos foram considerados em estado crítico pelo serviço de saúde pública. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado.