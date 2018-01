Explosão mata 5 e fere funcionário da segurança do Iraque Um carro-bomba explodiu às 8h05 deste sábado (hora local) em frente à casa de um funcionário da segurança do Iraque, causando a morte de pelo menos cinco pessoas e destruindo carros em uma rua da região leste de Bagdá. A bomba foi detonada a 200 metros do local onde ficam os escritórios do antigo serviço de segurança do Iraque. Entre os mortos estão quatro policiais iraquianos e uma moradora do local. A explosão causou estragos na casa de Abdul-Jabbar Yousef al-Sheijli, um dos três vice-ministros do interior e integrante do partido xiita Dawa. Um funcionário do ministério, que pediu para não ser identificado, disse que al-Sheijli teve ferimentos na cabeça e no tórax, foi hospitalizado, mas passa bem. O atentado deste sábado foi o segundo com vítimas em Bagdá esta semana. Na segunda-feira, um ataque matou o presidente do conselho de governo iraquiano, Izzadine Saleem, e outras seis pessoas, próximo ao QG da coalizão liderada pelos EUA. Saleem também era membro do partido Dawa.