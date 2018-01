Explosão mata 5 em mesquita no Iraque Uma explosão nas proximidades de uma mesquita xiita em Baqouba, na região central do Iraque, matou cinco pessoas e feriu dezenas. Segundo um policial, a explosão partiu de um cilindro de gás, mas não está claro se havia uma bomba envolvida. O atentado aconteceu no momento em que os fiéis deixavam o templo. Policiais informam que um carro-bomba foi desarmado nas proximidades de outra mesquita a dois quilômetros de distância, indicando a possibilidade de um ataque múltiplo coordenado.