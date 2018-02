Explosão mata 6 crianças no Vietnã Seis crianças morreram e uma outra ficou gravemente ferida quando um morteiro da época da Guerra do Vietnã explodiu. As crianças, que vivem na região central do país, tentavam desmontar a munição e vendê-la como ferro velho. Um outro garoto estava no local, mas não se feriu. Muitas pessoas morreram ou foram mutiladas desde o fim da Guerra do Vietnã, em 1975, por causa de munições abandonadas pelos Exércitos americanos e vietnamitas.