Explosão mata 6 no Paquistão Uma bomba explodiu hoje perto da fronteira do Paquistão com a Índia, matando pelo menos seis pessoas e deixando muitas outras feridas, disse a polícia local. A bomba, que aparentemente estava escondida em uma bicicleta, destruiu uma ponte perto da cidade de Sialkot, que fica a 15 quilômetros da fronteira com a Índia. Muitos operários trabalhavam na ponte no momemnto da explosão. O superintendente da polícia Mohammed Tahir disse por telefone à Associated Press que cinco operários morreram na hora e um outro homem morrem por causa dos ferimentos enquanto estava sendo levado a um hospital. Muitos outros trabalhadores estão gravemente feridos. Nenhum grupo assumiu imediatamente a autoria pelo atentado. A polícia disse que até agora ninguém foi preso e não há nenhum suspeito. Nos últimos meses, várias pessoas morreram e ficaram feridas em uma série de explosões ao longo de todo o país. Em muitos casos, ninguém foi preso. O Paquistão geralmente culpa a Índia pelos atentados. O governo indiano, por sua vez, nega as acusações e diz que o responsável pelos ataque é o Paquistão, que fomenta a violência na sua tumultuada fronteira na região da Caxemira, onde guerrilheiros muçulmanos lutam pela separação da região.