Explosão mata 6 soldados da Otan no Afeganistão

A Otan informou que a explosão foi causada por um dispositivo improvisado, mas não forneceu mais detalhes sobre o ataque e não revelou a identidade das vítimas.

Um aumento no número de soldados afegãos e de soldados da coalizão nos últimos dois anos acabou fazendo com que guerreiros do Taleban deixassem vários de seus redutos no sul do país, mas os insurgentes intensificaram seus ataques recentemente para tentar recuperar áreas estratégicas.

Além dos seis soldados da Otan, explosões de bombas e ataques neste domingo mataram 16 civis afegãos, cinco policiais e dois membros da coalizão no sul do país, segundo autoridades. Os civis, incluindo mulheres e crianças, morreram em três explosões no distrito de Arghistan, na fronteira com o Paquistão.

Em 2012 até agora, mais de 225 soldados da Otan foram mortos no Afeganistão. As informações são da Associated Press.