Explosão mata 7 trabalhadores em mina na China

Sete trabalhadores morreram e outros dois estão soterrados como conseqüência de uma explosão ocorrida em um poço de carvão da província central chinesa de Henan, informou nesta terça-feira, 14, a agência oficial de notícias Xinhua. A explosão aconteceu às 22h41 desta segunda-feira (11h41 de Brasília) em uma mina propriedade da companhia Hebi Coal Industry Corp. No total, 44 trabalhadores se encontravam no poço no momento da explosão, e 33 deles conseguiram abandonar a mina sozinhos. Posteriormente, as equipes de salvamento conseguiram resgatar com vida dois dos onze trabalhadores que estavam soterrados e encontraram os corpos de outros sete.