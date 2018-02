Explosão mata 8 membros de forças do governo sírio Um carro-bomba explodiu perto de uma delegacia de polícia no bairro de Jubar, em Damasco, neste domingo, matando pelo menos oito membros das forças do regime de Bashar al-Assad e deixando alguns feridos, afirmou um representante do Observatório Sírio para os Direitos Humanos baseado na Grã-Bretanha.