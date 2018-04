Explosão mata 8 supostos militantes no Paquistão

Todos os mortos eram supostos militantes, com idades entre 18 e 24 anos. Eles estavam na residência no distrito de Baldia, onde vive geralmente a classe trabalhadora da cidade, quando a explosão ocorreu, segundo a polícia. A área é primariamente um local onde vivem migrantes pashtuns que deixaram o noroeste paquistanês, onde há forte presença do Taleban. A explosão aumentou o temor de que os militantes planejam novos ataques em Karachi.

O chefe de polícia da cidade, Wasim Ahmed, disse que uma grande quantidade de armas e vestes suicidas foram recolhidas da casa, parcialmente demolida pela explosão. O ministro do Interior, Rehman Malik, afirmou que a residência foi alugada por pessoas do Vale do Swat, uma área a noroeste de Islamabad onde o Exército anteriormente derrotou militantes do Taleban.

Capital financeira

Karachi é a capital financeira do Paquistão, cidade onde vivem mais de 16 milhões de pessoas, incluindo um número crescente de migrantes pashtuns do noroeste. Funcionários paquistaneses e dos Estados Unidos afirmam acreditar que combatentes do Taleban em fuga das ofensivas militares contra os militantes estão entre esses migrantes.

A cidade, apesar disso, tinha sido relativamente pouco afetada pela recente onda de ataques do Taleban até o fim de dezembro, quando uma bomba matou mais de 45 pessoas, em uma concentração de muçulmanos xiitas. O Taleban é sunita, como a maioria dos 175 milhões de paquistaneses. O ataque causou vários distúrbios e levou tensão à cidade. Há rumores de que o Taleban planeja outro grande ataque em Karachi. As informações são da Dow Jones.