Explosão mata ao menos 12 no Paquistão após comício eleitoral Doze pessoas morreram no noroeste do Paquistão neste sábado em um suposto ataque suicida perto de um escritório do candidato apoiado pelo partido da líder oposicionista assassinada Benazir Bhutto, informou uma autoridade. Os políticos paquistaneses concluíram neste sábado suas campanhas eleitorais para o pleito de segunda-feira, que foi adiado para esta data após o assassinato de Bhutto, em 27 de dezembro. "É uma situação muito ruim. Corpos estão espalhados por todo lugar, mas ainda não os contamos", disse à Reuters Muneer Hussain Bangash, médico do principal hospital do governo na cidade de Parachinar. Uma autoridade de inteligência na região declarou que 12 pessoas foram mortas e que a cifra pode aumentar. Um morador na cidade de Parachinar, na região da fronteira com o Afeganistão, disse que a explosão ocorreu enquanto simpatizantes do candidato se dirigiam ao escritório após comício. Ele afirmou ter visto membros espalhados pelo chão. Testemunhas disseram que explosão parece ter sido causada por um carro-bomba. (Reportagem de Zeeshan Haider)