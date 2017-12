Explosão mata britânico na Arábia Saudita O britânico Simon Veness, de 35 anos e empregado do banco franco-saudita Al-Bank Saudi Al-Fransi, morreu nest quinta-feira com a explosão de uma bomba em seu automóvel, perto do edifício onde morava, em Riad, capital da Arábia Saudita. Há especulações de que o atentado possa estar relacionado com disputas da máfia que controla o contrabando de bebidas alcoólicas ou seja uma retaliação da rede terrorista Al-Qaeda. A explosão ocorreu pouco antes das 9h00 (3h00 em Brasília), depois que Veness deixou sozinho a área residencial onde vivia com a mulher e o filho, informou o chefe de Polícia de Riad, general Abdala Al-Shahrani. Não houve outras vítimas. Agentes de segurança cercaram a área e não permitiram o acesso da imprensa ao local. O canal árabe por satélite Al-Jazira informou que o Movimento de Reforma Islâmico, um grupo de oposição saudita com base em Londres, difundiu um comunicado segundo o qual o atentado "aparentemente" foi realizado pelo desconhecido Movimento dos Guerreiros de Deus. No entanto, um jornalista saudita entrevistado pela Al-Jazira disse considerar mais provável que o atentado tenha sido um ajuste de contas da máfia do álcool na Arábia Saudita. Analistas do Oriente Médio avaliaram ser possível também tratar-se de um ato de represália da Al-Qaeda, uma vez que, na terça-feira, a Arábia Saudita anunciou a prisão de 13 integrantes dessa rede envolvidos no planejamento de um ataque a uma base americana. A venda e o consumo de bebidas alcoólicas são proibidos no reino, que segue estritamente a Sharia, a lei religiosa islâmica, mas o contrabando de bebidas é um negócio extremamente lucrativo no país. Oito atentados semelhantes ao que matou Veness ocorreram na Arábia Saudita entre novembro de 2000 e janeiro deste ano, causando a morte de duas pessoas e ferimentos em várias. Depois do atentado de novembro, que matou o engenheiro britânico Christopher Rodway, 14 britânicos acusados de envolvimento com o contrabando de bebidas foram presos, bem como um belga e um canadense. O governo saudita informou que os atentados eram parte de uma guerra entre os traficantes, mas, segundo o diário inglês The Guardian, as evidências eram falsas e vários acusados haviam sido torturados. A embaixada britânica em Riad recusou-se a dar mais detalhes, mas pediu aos cidadãos ingleses residentes no país que fiquem alertas e revistem seus carros. Na quarta-feira, a página da embaixada na internet havia renovado sua advertência para que eles se mantivessem precavidos. "Esta é uma boa oportunidade para recordar uma vez mais o conselho vigente para que os cidadãos britânicos mantenham medidas de segurança e vigilância", assinalou o site. Depois dos atentados de setembro nos EUA e o bombardeio britânico-americano no Afeganistão, os estrangeiros residentes na Arábia Saudita adotaram medidas extras de segurança diante do crescente sentimento antiocidental no país. A maioria dos terroristas do 11 de setembro era saudita.