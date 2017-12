Explosão mata cinco civis no Afeganistão Uma explosão atingiu nesta segunda-feira no Afeganistão um carro que levava cinco civis, um deles estava trabalhando na eleição, informou a comissão eleitoral do país. Os cinco morreram. Oficiais que organizam a eleição disseram que ainda não está claro o que causou a explosão. Mas o chefe de polícia disse que o carro passou por uma mina colocada na rodovia principal pelos "inimigos do Afeganistão". Militantes taleban já haviam ameaçado romper a eleição. A explosão foi pelo menos o segundo incidente com morte relacionado à eleição presidencial no país, em que Hamid Karzai deve sair vencedor.