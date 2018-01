Explosão mata duas pessoas em Karachi Duas pessoas morreram e nove ficaram feridas na explosão de uma bomba em um ônibus na cidade de Hyderabad, no Paquistão, na manhã desta sexta-feira. O veículo ainda estava parado em uma estação quando ocorreu o incidente. Fontes policiais afirmaram que a bomba foi detonada por um controle remoto. Ninguém se responsabilizou pelo atentado. Hyderabad, que fica a 150 km ao oeste de Karachi, é o mesmo local onde os suspeitos de matarem o repórter do The Wall Street Journal, Daniel Pearl, estão sendo processados. O líder dos acusados, Ahmed Omar Saeed Sheikh, foi condenado à morte e aguarda a execução em uma prisão da cidade.