Explosão mata garoto no Afeganistão Um garoto morreu com a explosão de uma bomba colocada do lado de fora de um hospital da cidade afegã de Jalalabad, no leste do país. Ninguém ficou ferido dentro do hospital, mas o menino, que remexia um latão de lixo, onde aparentemente a bomba fora plantada, foi atingidopela explosão e morreu. Nenhum grupo assumiu imediatamente a autoria da detonação. No entanto, o vice-chefe de inteligência afegão, Taza Gul Nuristani, falando à AP por telefone, culpou a milícia Taleban pelo ocorrido. A vítima não foi identificada.