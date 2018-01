Explosão mata mais 2 norte-americanos no Iraque Mais dois soldados norte-americanos morreram hoje no Iraque, desta vez vítimas de uma explosão em uma estrada, próximo a Jaldiya, 80 quilômetros ao oeste de Bagdá. Segundo um comunicado do Comando das forças dos EUA, além dos soldados, pelo menos um iraquiano ficou ferido. De acordo com testemunhas, a explosão ocorreu quando uma patrulha de cerca de 20 soldados e policiais iraquianos investigava um ataque anterior contra veículos dos EUA. ?Acho que um deles pisou em uma mina?, disse uma testemunha. Ainda segundo as testemunhas, os soldados detiveram dezenas de suspeitos depois da explosão. Com estas mortes, já são 545 os militares norte-americanos que perderam a vida no Iraque desde a invasão do país pelas forças de coalizão.