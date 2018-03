Explosão mata mais de 50 em Bagdá A explosão de um carro-bomba deixou pelo menos 51 mortos e 75 feridos no distrito Hurriyah, de maioria xiita, no norte de Bagdá. O ataque ocorreu no mesmo dia em que o Parlamento decidiu que trabalhará fora da Zona Verde a partir de setembro - em sinal de confiança na melhora da segurança no país.