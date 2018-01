Explosão mata mais dois soldados dos EUA no Iraque Dois soldados norte-americanos morreram quando o veículo que os transportava passou por cima de uma bomba caseira. Os soldados faziam parte de um grupo militar que viajava nesta quinta-feira pelo noroeste de Habbiniya, no Iraque. Um terceiro soldado ficou ferido na explosão, mas não corre risco de morte. Com mais essas baixas, sobe para 556 o número de soldados dos EUA vítimas da guerra contra o Iraque. A maioria deles morreu após o presidente George W. Bush ter declarado o fim dos combates, em 1º de maio de 2003.