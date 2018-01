Explosão mata militante da Jihad Islâmica e fere outros 20 O militante da Jihad Islâmica Alá al-Hesi morreu nesta segunda-feira, 19, ao detonar acidentalmente os explosivos que manipulava. O acidente deixou 20 feridos, entre eles quatro crianças, segundo fontes médicas e policiais palestinas. A explosão aconteceu na casa de Hesi, de 26 anos, que fica em um campo de refugiados. Esta é uma área densamente povoada às margens do Mediterrâneo, perto do centro de distribuição de alimentos das Nações Unidas. A Jihad Islâmica assegura que aviões israelenses sobrevoavam a área quando a explosão ocorreu. O Exército israelense, no entanto, suspendeu suas operações na Faixa de Gaza desde um cessar-fogo firmado em novembro, o qual a Jihad Islâmica não reconhece. A Jihad Islâmica continua a disparar mísseis contra Israel da Faixa de Gaza apesar do cessar-fogo, que nunca assinou. Policial ferido Por outra parte, um policial ficou ferido quando interveio em uma discussão entre empregados da Corporação Palestina de Eletricidade e membros armados de uma família. Os funcionários da empresa elétrica estavam na casa da família para cobrar o pagamento de uma dívida na localidade de Deir el-Balah, no sul de Gaza, disseram fontes de segurança. O porta-voz militar israelense informou que um trabalhador da empresa de energia elétrica do país, que vende seus serviços a grande parte da população de Gaza, foi ferido por um franco-atirador palestino ao norte da passagem de mercadorias de Karni. Fontes palestinas diziam que o israelense ferido "é um oficial militar". Por causa do incidente, o Exército fechou a passagem de Karni, que é vital para a economia palestina, pois diariamente é atravessada por dezenas de caminhões com alimentos e diversas mercadorias, assim como com produtos palestinos de exportação. O Exército israelense deteve durante a madrugada da última segunda, 12, palestinos na Cisjordânia, separada de Gaza pelo deserto, enquanto milicianos palestinos dispararam desde a véspera cinco de seus foguetes Qassam contra localidades do sul de Israel, mas sem conseqüências.