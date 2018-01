Explosão mata nove pessoas e deixa 4 feridos na China Pelo menos nove pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas depois de uma explosão em um edifício residencial na região autônoma de Guangxi Zhuang, no sul da China, informou a Polícia local citada pela agência Xinhua. Os feridos foram transferidos ao hospital local, onde estão recebendo tratamento. A explosão aconteceu na madrugada do sábado, mas a Polícia regional só informou sobre o fato neste domingo. A Polícia investiga as causas do acidente.