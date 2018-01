Explosão mata pelo menos 10 pessoas no Afeganistão Uma bicicleta-bomba explodiu em Kandahar, sul do Afeganistão, matando pelo menos dez pessoas - crianças, na maioria -, em mais um episódio da violência que persiste no país mais de dois anos depois da queda do regime fundamentalista islâmico do Taleban. Um repórter da Associated Press viu bicicletas retorcidas, sangue das vítimas e os vidros estilhaçados de um caminhão que passava pelo local no momento da explosão, ocorrida na zona leste de Kandahar, nas proximidades de um quartel do Exército afegão. A região foi rapidamente isolada por soldados afegãos e americanos. Oito dos dez mortos eram crianças com idade entre sete e 15 anos. Elas brincavam em um terreno baldio próximo ao local da explosão, disse o subcomandante de polícia Salim Khan. Pelo menos 58 pessoas ficaram feridas, segundo autoridades locais, muitas delas gravemente.