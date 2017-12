Explosão mata pelo menos 12 no centro de Bagdá Pelo menos doze pessoas morreram em conseqüência da explosão de um carro-bomba nesta segunda-feira em uma das ruas mais movimentadas do centro de Bagdá. Entre os mortos estão cinco franceses que trabalhavam no setor de energia. Uma construção de dois andares foi atingida pelo impacto e desabou. O corpo de uma vítima foi retirado do meio dos escombros. Três veículos civis que passavam pelo local também foram atingidos pela explosão e pelo menos um deles pegou fogo. Enquanto os feridos eram socorridos, muitas pessoas se concentraram no local do atentado. Os pedestres demostravam revolta contra os norte-americanos gritando frases como "Deus é grande!" e "Abaixo os Estados Unidos!". Um dos manifestantes foi retirado da área à força por soldados da I Divisão de Cavalaria dos EUA, que usaram contra ele golpes de cacetete. Tiros para o ar foram disparados para dispersar a multidão.