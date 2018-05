Explosão mata pelo menos 14 no Marrocos, diz governo Uma explosão em um popular café de Marrakech matou 14 pessoas e deixou outras 20 feridas hoje, afirmou o Ministério do Interior do Marrocos. Segundo o governo, citado pela agência estatal MAP, a explosão no local, popular entre turistas, parece ter sido um "ato criminoso". A explosão ocorreu no café Argana, na famosa praça Djemaa el-Fna, no centro de Marrakech. As informações são da Associated Press.