Explosão mata pelo menos 15 em hotel israelense Um atacante suicida detonou na noite de hoje explosivos que carregava num hotel na cidade costeira de Netanya, matando pelo menos 15 pessoas e ferindo outras cem, de acordo com informações da polícia israelense. A explosão aconteceu no momento em que convidados se reuniam para celebrar a Páscoa judaica. Não ficou claro se o atacante detonou os explosivos no saguão ou na sala de jantar do Park Hotel, onde ocorria a celebração. Foi a segunda vez em pouco mais de duas semanas que um hotel de Netanya foi alvo de atentado. Em 9 de março, dois palestinos abriram fogo no Hotel Jeremy, matando dois israelenses, entre eles um bebê, e ferindo dezenas de convidados. Os atacantes foram mortos pela polícia.