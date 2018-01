Explosão mata pelo menos 15 no sul das Filipinas Uma bomba de alto poder destrutivo sacudiu na noite desta quarta-feira perte do movimentado cais de Davao, deixando pelo menos 15 mortos e 34 feridos no mais recente ataque a afetar o conturbado sul das Filipinas, disseram autoridades locais. A presidente Gloria Macapagal Arroyo ordenou uma "guerra total" contra os responsáveis. Até o momento, porém, nenhum grupo assumiu a autoria do atentado. A Frente Moro de Libertação Islâmica - um grupo muçulmano rebelde acusado de perpetrar um ataque que deixou 21 mortos no aeroporto internacional de Davao em 4 de março - apressou-se em condenar o ataque de hoje. A bomba explodiu por volta das 19h locais (8h em Brasília). Isidro Lapena, chefe de polícia local, disse acreditar que a bomba foi deixada numa churrascaria na avenida que leva ao cais, situado no bairro de Sasa. "Pensamos que a segurança do cais funcionou porque os criminosos não conseguiram entrar com os explosivos", comentou Lapena. A explosão abriu uma cratera no chão, disseram testemunhas. Dolores Castillo, uma autoridade sanitária, disse que a maior parte das vítimas era composta por comerciantes e crianças. A polícia isolou o local e procurou por outros possíveis explosivos.