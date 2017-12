Explosão mata pelo menos 18 na China Uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício em Yulin, cidade na região de Guangxi, sul da China, deixou pelo menos 18 mortos e 85 feridos, informou a imprensa local nesta segunda-feira. A cidade está localizada cerca de 400 quilômetros a oeste de Hong Kong e fica em uma das regiões mais pobres do país. A explosão, que espalhou destroços em um raio de 115 metros, aconteceu no momento em que a indústria de fabricação de fogos de artifício, ramo no qual os acidentes fatais não são incomuns na China, aumenta a produção visando as festividades do ano novo lunar. As comemorações - durante as quais os chineses soltam milhões de fogos de artifício de todas as cores e gêneros para espantar os maus espíritos - têm início no dia 12 de fevereiro. A fábrica onde ocorreu o acidente, de propriedade de dois antigos fazendeiros, começou a produzir fogos de artifício em 1995 e possui cerca de 2.100 empregados.