Explosão mata pelo menos 20 e deixa mineiros presos na Colômbia

Equipes tentam resgatar mineiros presos no subsolo

Uma explosão em uma mina de carvão no norte da Colômbia matou pelo menos 20 pessoas e feriu outras cinco na manhã desta quarta-feira, segundo relatos de autoridades locais à imprensa do país.

Acredita-se que ao menos 13 mineiros ainda estejam presos dentro da mina, segundo autoridades locais. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

Equipes de resgate e o Exército foram enviadas no local, mas enfrentam dificuldades para entrar na mina, que desabou.

O acidente está sendo atribuído a um acúmulo de gás metano na mina, localizada no município de Sardinata, no departamento (Estado) de Norte de Santander, próximo à fronteira com a Venezuela. Ainda não há uma confirmação oficial sobre a causa da explosão.

Segurança precária

A Colômbia é um dos maiores exportadores mundiais de carvão e tem a segunda maior reserva do mineral na América do Sul, atrás apenas do Brasil.

A mina em Sardinata, chamada La Preciosa, produz carvão para consumo interno e já havia sido cenário de uma explosão em fevereiro de 2007, que resultou na morte de mais de 30 trabalhadores. Na época, autoridades prometeram intensificar a segurança nas minas colombianas.

Mas o correspondente da BBC na Colômbia Jeremy McDermott relata que La Preciosa tinha medidas de segurança precárias.

O país tenta melhorar as condições da exploração mineral não só para proteger os trabalhadores, mas para evitar que o setor de mineração se torne fonte de lucros para a guerrilha colombiana.

O acidente desta quarta-feira é o mais recente de uma série envolvendo minas na América do Sul.

Em novembro passado, nove trabalhadores morreram em duas minas de Cundinamarca, também na Colômbia. Em outubro, um deslizamento de uma mina de ouro no sul do Equador deixou ao menos dois mortos.

Em outubro, 33 mineiros foram resgatados com sucesso depois de passar dois meses presos em uma mina de cobre no norte do Chile. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.