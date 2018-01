Explosão mata pelo menos 21 pessoas em Tóquio Uma explosão seguida de um incêndio deixou pelo menos 21 mortos e dezenas de feridos em uma área de lazer de Tóquio, informou o Departamento de Polícia Metropolitana da capital japonesa. A tragédia ocorreu na madrugada de sábado (horário local) no distrito de Kabukicho, repleto de clubes noturnos. Segundo um porta-voz da polícia, que se identificou apenas pelo sobrenome Masuda, várias pessoas foram levadas para hospitais em estado grave. De acordo com o porta-voz dos bombeiros, Seiji Ito, a causa da explosão e do incêndio no que parece ser uma sala de jogos está sendo investigada. Segundo a polícia, uma chamada de emergência foi recebida à 1h (horário local). Os bombeiros tentam descobrir se ainda há pessoa no local da explosão. De acordo com a rede de televisão pública NHK o fogo estava consumindo dois andares de um prédio.