Explosão mata pelo menos 22 no metrô de Moscou Pelo menos 22 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas em uma explosão no metrô da capital russa. Ainda não se sabe a causa da explosão, mas as autoridades locais disseram que não está descartada a possibilidade de se tratar de um ato terrorista. Um incêndio começou a tomar conta do vagão. Passageiros foram evacuados de uma estação a 300 metros de onde o trem explodiu. O Ministério de Situações de Emergência informou que equipes de resgate foram acionadas e já estão no local.