Explosão mata pelo menos 28 no sul do Iraque

Um carro-bomba explodiu em um mercado lotado na cidade de Bathaa, no sul do Iraque, matando pelo menos 28 pessoas, segundo autoridades do país.

O ataque ocorreu na manhã desta quarta-feira e também teria deixado dezenas de pessoas feridas.

Segundo a polícia, a bomba estava em um carro estacionado. Inicialmente foram divulgadas informações diferentes sobre o número de vítimas e as fontes oficiais retiraram a declaração inicial de que 30 pessoas tinham sido mortas.

O prefeito de Bathaa, que fica na província de Dhiqa, cerca de 320 quilômetros a sudeste de Bagdá, informou que as vítimas foram levadas para o hospital em Nasiriya, a cerca de 30 quilômetros de distância.

"Crianças e mulheres estão entre os mortos", afirmou Ali Fahad.

A área do último ataque foi palco de combates intensos no passado, entre facções de milícias xiitas.

Retirada

O ataque da manhã desta quarta-feira ocorre semanas antes de as forças americanas se retirarem de cidades do Iraque, o que leva ao temor pelo aumento da violência.

Os Estados Unidos planejam retirar seus soldados das maiores cidades do Iraque até 30 de junho e devem encerrar as operações de combate no país até setembro de 2010. As forças de segurança iraquianas terão então que agir sozinhas.

Há também a preocupação de que insurgentes possam tentar se aproveitar da retirada dos soldados. Apesar de as autoridades iraquianas do setor de segurança do país afirmarem que as forças iraquianas têm capacidade de assumir a segurança interna sem o apoio dos Estados Unidos.

No total, houve uma diminuição nos ataques deste tipo no Iraque. Mas várias explosões ocorridas recentemente no sul do país trouxeram de volta o temor de que a violência pode voltar à região.

O correspondente da BBC em Bagdá Nicholas Witchell, afirma que, devido ao fato de Bathaa ser uma área xiita, grupos insurgentes sunitas ligados à Al-Qaeda inevitavelmente serão apontados como os suspeitos de serem responsáveis pelo ataque. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.