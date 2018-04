Explosão mata pelo menos 38 pessoas em mesquita no Paquistão

Uma explosão matou pelo menos 38 pessoas que estavam em um culto em uma mesquita de uma área remota no noroeste do Paquistão, disse nesta sexta-feira, 5, um oficial do exército.

"Pelo menos 38 pessoas foram mortas. Não temos ideia de quantos foram feridos", disse Atif-ur-Rehman, representante do governo de Dir, onde a explosão aconteceu. Dir fica próxima ao Vale do Swat, onde as forças de segurança do Paquistão lançaram uma grande ofensiva militar para expulsar militantes do Taleban no mês passado. Os militares avisaram que os militantes responderiam aos ataques.

Um enviado especial dos EUA, Richard Holbrooke, conversará com o chefe do exército paquistanês, Ashfaq Kayani, nesta sexta-feira. A explosão em Dir é o nono ataque com bombas no Paquistão desde o início da ofensiva. O Taleban ameaçou realizar mais atos de vingança.

Com informações da Efe, AFP e Reuters.