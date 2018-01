Explosão mata pelo menos 4 em Basra Pelo menos quatro iraquianos morreram e nove ficaram feridos com a explosão de uma bomba no centro de Basra, no Sul do Iraque. A mairoria das vítimas viajava em um veículo coletivo atingido pela explosão do artefato que estava na via pública e que pode ter sido detonado por controle remoto. Segundo a polícia local, entre os feridos estão estudantes, crianças que passavam pelo local em direção à escola. As forças britânicas que ocupam a cidade isolaram a área. A Região de Basra ainda não havia registrado ataques comparados aos enfrentados pelos soldados dos EUA em Bagdá e ao norte da capital iraquiana.