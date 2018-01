Explosão mata pelo menos 43 pessoas no norte da China Uma explosão matou pelo menos 43 pessoas na província chinesa de Shanxi, no norte do país, no começo da sexta-feira, horário local, informou a agência de notícias estatal Xinhua Cerca de 30 pessoas ficaram gravemente feridas, após o incidente que ocorreu na aldeia de Dongzhai, segundo a agência. A causa da explosão ainda está sob investigação. A província de Shanxi é uma grande produtora de carvão, e onde freqüentemente acontecem acidentes fatais por causa de uso inadequado de explosivos durante as atividades de mineração. O secretário do Comitê Provincial do Partido Comunista, Zhang Baoshu pediu que se direcionem todos os esforços nos trabalhos de resgate e prometeu que os responsáveis pelo incidente serão punidos segundo a lei. Muitos estabelecimentos pequenos produzem explosivos na China, a maioria deles funcionam em casas sem as licenças necessárias ou equipamentos de segurança. No mês passado, em outra aldeia da província de Shanxi, dez pessoas morreram depois de uma explosão em um prédio, onde estava sendo produzida dinamite clandestinamente, segundo as agências locais.