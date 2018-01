Explosão mata pelo menos 45 pessoas no Paquistão Pelo menos 45 pessoas morreram e 150 ficaram feridas na explosão de um depósito de explosivos em Ghair, no norte do Paquistão, 300 km de Islamabad, informou na manhã deste domingo o Ministério do Interior paquistanês. Os explosivos utilizados na construção de estradas estavam na casa do construtor Waris Jan, que está entre os mortos. Segundo a policia local, a casa onde os explosivos estavam armazenados era de madeira e começou a pegar fogo. Nesta hora, moradores vizinhos deixaram suas casas para ajudar a combater o fogo, que acabou alcançando o depósito de explosivos e detonando os artefatos. Ainda não está claro o que iniciou o incêndio, mas os primeiros indícios mostram que foi fruto de uma falha elétrica.