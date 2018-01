Explosão mata pelo menos dois no Usbequistão Uma explosão atingiu um mercado em Tashkent, capital do Usbequistão, às 9h desta segunda-feira (hora local). Não se sabe ao certo o número de vítimas, mas fala-se em pelo menos dois mortos e outros 20 feridos. Até o momento, ninguém se responsabilizou pela explosão. Mas o governo do país já acusou grupos terroristas. Uma série de atentados na mesma cidade em fevereiro de 1999 foi atribuída ao Movimento Islâmico do Uzbequistão, ligado à Al Qaeda.