Explosão mata pelo menos quatro nos EUA Uma explosão em uma antiga locomotiva a vapor, uma das atrações de uma feira na cidade de Medina (Ohio, EUA) deixou quatro mortos e mais de 40 feridos. A locomotiva fazia parte da sessão de antigüidades exibida na feira, que foi aberta hoje para o público Os feridos foram logo encaminhados a um hospital local ou, de helicóptero, a outros seis ou sete hospitais da região de Cleveland, maior cidade próxima. Uma criança foi internada no hospital infantil da cidade de Akron com queimaduras em 100% do corpo. Segundo o hospital, dois policiais também foram internados com queimaduras graves. No ano passado, 30 visitantes dessa mesma feira foram contaminados por uma bactéria encontrada nas refeições servidas durante os dias de evento.