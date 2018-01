Explosão mata pelo menos sete no Iraque Pelo menos sete iraquianos morreram e outros nove ficaram feridos após a explosão de uma bomba em um mercado do norte do país nesta quarta-feira. O explosivo teria sido detonado por volta de 11h (hora local) no mercado de Jan Bani Saad, a 10 km de Bakuba, informou uma fonte do Ministério da Saúde.