Explosão mata pelo menos três, em Gaza Uma explosão na Faixa de Gaza, numa região onde atua o exército de Israel, matou pelo menos três pessoas e deixou várias feridas, incluindo um cinegrafista, disseram testemunhas palestinas. Ainda não há informações sobre o que causou a detonação na área de Rafá, mas o exército já está fazendo uma ampla operação na fronteira de Gaza com o Egito desde as primeiras horas desta terça-feira. A explosão aconteceu no momento em que civis palestinos reuniram-se para determinar os danos promovidos pelo exército de Israel ? que demoliu seis casas causou prejuízos em outras três nas primeiras horas da terça-feira.