Explosão mata pelo menos três no centro de Bagdá Pelo menos três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas nesta quarta-feira em uma explosão em frente ao hotel al-Shrain, no centro de Bagdá. A explosão destruiu a fachada do edifício de três andares e provocou o incêndio de automóveis. Há informações de que um dos veículos queimados estava cheio de explosivos, mas não se sabe se estava estacionado ou em movimento quando foi detonado. O hotel fica próximo à antiga embaixada norte-americana e a uma delegacia de polícia.