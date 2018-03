Explosão mata pelo menos três soldados alemães em Cabul Uma explosão atingiu, neste sábado, um ônibus militar que transportava soldados alemães da Força Internacional de Assistência para a Segurança (Isaf) na estrada que liga a capital afegã, Cabul, à cidade de Jalalabad, e deixou pelo menos três soldados mortos. A explosão jogou o ônibus a mais de vinte metros da estrada. O veículo ficou totalmente destruído, com vários corpos carbonizados presos nas ferragens. O atentado ocorreu quando os militares estava sendo transportados do aeroporto de Cabul para o leste da capital afegã. O material explosivo teria sido colocado dentro de um táxi estacionado no trajeto do ônibus. O comando da Isaf acredita que o incidente tenha sido causado por um ataque premeditado. Soldados britânicos estão no local do incidente para socorrer os feridos, dentre os quais informações não confirmadas dão conta de que pode haver civis. Um comunicado do Ministério da Defesa alemão informou, em Berlim, que além dos três soldados mortos, pelo menos outros vinte ficaram feridos, sendo que, destes, dez estão em estado grave. O número de vítimas fatais ainda pode aumentar.