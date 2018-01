Explosão mata político espanhol em Navarra Uma bomba explodiu em Leiza, ao norte da província de Navarra, matando o vereador do partido direitista União do Povo Navarro (UPN), Juan José Mugica, de 50 anos. O ato foi reivindicado pela grupo armado separatista basco ETA. O atentado ocorreu horas antes da posse do presidente do Partido Popular em Navarra, agremiação que detém o poder na Espanha e é aliada do UPN.