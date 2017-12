Explosão mata quatro no Afeganistão Um bomba controlada por controle remoto explodiu junto a um comboio de forças de paz alemãs no norte do Afeganistão, causando a morte de um motorista afegão e de três civis que se encontravam local, informaram autoridades afegãs. O ataque ocorreu em meio a uma crise de insegurança nos meses que antecedem as eleições gerais de setembro e apenas uma semana depois de 11 operários chineses terem sido assassinados, em uma chacina promovida na mesma província. Mutaleb Beg, comandante da polícia local, disse que uma bomba posicionada na calçada explodiu no meio da manhã de hoje em Kunduz, cerca de 250 quilômetros ao norte de Cabul, a capital do Afeganistão. "O comboio passava pelo mercado de Gandum quando uma mina foi detonada por controle remoto na rua por onde vinham os carros", disse Beg. De acordo com ele, estilhaços da bomba atingiram um veículo que transportava soldados no fim da fila de carros do Exército alemão, causando a morte do motorista. Os demais mortos foram duas crianças de aproximadamente dez anos e um idoso, disse Beg. Uma outra criança ficou ferida.