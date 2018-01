Explosão mata quatro pessoas na Indonésia Uma explosão causou a morte de quatro pessoas e ferimentos em outras três num movimentado café da cidade indonésia de Palopo, na província de Sulawesi, no sul do país, informou hoje a polícia. Segundo o major Wisnu Wirdata, aparentemente a explosão veio de uma bomba plantada no café. "Há suspeita de bomba, mas ainda estamos investigando", disse ele. Em 1999 e 2000, conflitos sangrentos entre muçulmanos e cristãos deixaram mais de 1.000 mortos em Sulawesi. A Indonésia, a nação com a maior população muçulmana do mundo, vem sendo palco de vários atentado a bomba nos últimos anos. Em 12 de outubro de 2002, supostos militantes pertencentes ao grupo Jemaah Islamiya, ligado à rede terrorista Al-Qaeda, explodiram duas discotecas na ilha de Bali, matando 202 pessoas, a maioria de turistas estrangeiros.