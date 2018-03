Explosão mata quatro soldados no Sri Lanka Uma bomba de grande potência explodiu, hoje, próximo a uma base militar no norte do Sri Lanka e causou a morte de quatro soldados e feriu 12. Um oficial explicou que a bomba atingiu um ônibus que transportava militares no distrito de Vavuniya e poderia ter sido colocada em um veículo agrícola estacionado na rua. Pelo menos 50 pessoas foram mortas em vários ataques na última semana no Sri Lanka. Neste país mais de 60.000 pessoas morreram em três décadas de confrontos étnicos.