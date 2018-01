Explosão mata seis na Rússia Seis pessoas morreram, incluindo uma criança, e 50 ficaram feridas este Domingo, devido a um atentado com explosivos em um mercado de miudezas da cidade de Astrakan, no sudeste da Rússia. Muitos dos feridos continuam em estado na grave, distribuídos em diversos hospitais da cidade. A polícia local suspeita que uma carga explosiva tenha sido colocada em uma lixeira na entrada do Mercado Kirov, no centro da cidade. As forças policiais consideram possível que rebeldes tchetchenos tenham tido algum envolvimento com o ocorrido, mas não descartam a tese de que possa ter sido obra de algum grupo criminoso organizado. Centenas de pessoas morreram, vítimas de atentados, nos últimos anos no sudeste do país, em ações atribuídas, na maioria, a rebeldes da república separatista da Tchetchênia. Em março último, morreram 19 pessoas em uma explosão no mercado central da cidade de Mineralnyie Vody. A cidade de Astrakhán se encontra na desembocadura do rio Volga, a cerca de 350 quilômetros da fronteira com a Tchechênia, e possui perto de meio milhão de habitantes.