Explosão mata seis pessoas na Índia Pelo menos seis pessoas morreram e outras 26 ficaram feridas em uma explosão na manhã desta quinta-feira no oeste de Bombaim, na Índia. Pelos menos 10 casas vizinhas foram afetadas pela explosão. Segundo uma TV local, a explosão aconteceu na casa de Dilnawaz Khan, que trabalha com fogos de artifício e com explosivos especiais usados pela indústria cinematográfica. Khan, a esposa e os três filhos estão entre os mortos. Aparentemente a explosão foi acidental, mas uma investigação deve esclarecer em breve as causas do acidente. Bombaim é sede do Bollywood, centro internacional do cinema na Índia.